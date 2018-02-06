У страшній ДТП під Миколаєвом згорів екс-голова місцевої облради

В результаті зіткнення позашляховика «Тойота» та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей - водій та пасажир «Тойоти». Водія вантажівки доставлено до лікарні. Про його стан наразі не відомо.

Поблизу Миколаєва в результаті ДТП загинув депутат Миколаївської облради (фракція «Наш край»), її колишній голова Володимир Луста.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДСНС, сьогодні в результаті зіткнення позашляховика «Тойота» та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей. У результаті зіткнення автомобілі загорілися, загинули водій та пасажир «Тойоти». Водія вантажівки доставлено до лікарні. Про його стан наразі не відомо.

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Водночас, як повідомив у Facebook миколаївський політолог Федір Левченко, один із загиблих - депутат Миколаївської облради (фракція «Наш край»), її колишній голова Володимир Луста.

«Загинув Володимир Луста. Сьогодні, по дорозі з Снігурівки в Миколаїв, автомобіль, в якому перебував Володимир Луста потрапив у ДТП. Генеральний директор групи компаній ПАЕК, екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста отримав поранення, несумісні з життям», - йдеться у повідомленні.