Екс-глава Миколаївської облради згорів у власному авто: з'явилися подробиці ДТП (відео)

Водію КамАЗа врятуватися із вогняної пастки після аварії допомогли очевидці.

Екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста згорів у власному авто. Toyota колишнього чиновника занесло на засніженій трасі, вона вилетіла на зустрічку та в лобову зіткнулася з КамАЗом.

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Від потужного удару позашляховик й кабіну вантажівки зім’яло, як лист паперу. Одразу після зіткнення Land Cruiser спалахнув, і вогонь перекинувся ще й на КамАЗ. Керманичу останнього врятуватися з вогняної пастки допомогли очевидці. Зараз він у тяжкому стані перебуває у реанімації.

Раніше у мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії, в якій загинув Луста. Запис опублікований на Youtube-каналі. На ньому видно понівечене авто чиновника та побиту вантажівку.