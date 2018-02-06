З'явилося відео з місця моторошної ДТП, у якій загинув екс-очільник Миколаївської облради

Позашляховик Toyota та вантажівка зіткнулися на засніженій трасі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Сьогодні поблизу Миколаєва в результаті ДТП загинув депутат Миколаївської облради, її колишній голова Володимир Луста. У мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії.

Відео опубліковане на Youtube-каналі "Новости-N". На ньому видно понівечену автівку чиновника та побиту вантажівку.

Нагадаємо, в результаті зіткнення позашляховика Toyota та вантажівки на засніженій трасі також загинув пасажир авто, за кермом якого їхав депутат Миколаївської облради. Водія вантажівки доставили до лікарні.