З'явилося відео з місця моторошної ДТП, у якій загинув екс-очільник Миколаївської облради
15:25, 06 лютого 2018Інциденти
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Позашляховик Toyota та вантажівка зіткнулися на засніженій трасі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
На Миколаївщині у ДТП загинув депутат місцевої облради / фото mk.dsns.gov.ua/
Сьогодні поблизу Миколаєва в результаті ДТП загинув депутат Миколаївської облради, її колишній голова Володимир Луста. У мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії.
Відео опубліковане на Youtube-каналі "Новости-N". На ньому видно понівечену автівку чиновника та побиту вантажівку.
Нагадаємо, в результаті зіткнення позашляховика Toyota та вантажівки на засніженій трасі також загинув пасажир авто, за кермом якого їхав депутат Миколаївської облради. Водія вантажівки доставили до лікарні.
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