На Харківщині накрили наркоторговців, вилучивши наркотики на 400 тисяч гривень

Зловмисники займались збутом елітних сортів канабісу серед наркозалежних студентів-іноземців вузів Харкова.

У Харківській області поліцейські затримали п’ятьох членів міжетнічної групи наркоторговців та вилучили наркотики на суму майже 400 тис. грн. Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, спецоперацію було проведено 6 лютого силами Управління протидії наркозлочинності, слідчого управління поліції в Харківській області, спецпризначенців харківського «КОРДу» під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте такожУ Конотопі наркополіцейський організував масштабну схему наркоторгівлі«Працівники поліції одночасно здійснили вісім обшуків на території Харківської та Полтавської областей. Усі п’ятеро членів злочинної групи із міжрегіональними зв’язками, сформованої на етнічній основі, затримані», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що протягом останнього року зловмисники займалися збутом елітних сортів канабісу серед наркозалежних студентів-іноземців вищих навчальних закладів Харкова.

«Організував злочинну діяльність 36-річний громадянин Палестини. Він відповідав за поставки наркотиків, їхній збут, а також розподіляв обов’язки між іншими членами групи та контролював грошові прибутки, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів. Допомагала спільникам зберігати наркозілля 37-річна уродженка Сумської області, яка проживала у передмісті Харкова. Жінка розфасовувала товар на дози для їх подальшої реалізації. Окрім того, вона допомагала вести «чорну» бухгалтерію», - розповів начальник Управління протидії наркозлочинності поліції в Харківській області Анатолій Козарь.

У складі групи також діяли двоє виконавців – 22-річний одесит та 25-річний громадянин Іраку. Вони збували наркотики виключно студентам-іноземцям, які навчалися у вишах Харкова.

Також під час документування злочинної діяльності групи працівники харківської поліції встановили канал надходження наркотиків до міста. Його налагодив 55-річний громадянин Єгипту, який мешкав у Полтаві та відповідав за поставки наркотичних засобів та подальший їх розподіл серед збувачів зазначеної групи.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів").

Під час обшуків за адресами мешкання фігурантів працівники поліції вилучили 105 фасованих пакетів із наркотичною речовиною та матеріальні цінності, отримані злочинним шляхом, – грошові кошти у сумі майже 41 тис. грн, банківські картки, документи на право власності житлом, мобільні телефони.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.