В Одесі вилучили рекордну партію марихуани на 16 мільйонів, у відділ поліції доставляли вантажівкою (фото, відео)

Величезний урожай конопель доставили на автомобілі КамАЗ в Хаджибєєвський відділ поліції в Одесі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк.

Це рекордна партія марихуани, яку правоохоронці вилучили днями в Білгород-Дністровському районі. Загальна вартість наркотиків оцінюється в 16 млн грн.

"Це результат спільної операції поліції та прокуратури Одеської області. Урожай буде знищений, так, не насміхатися, реально буде знищений" - сказав Форостяк.

Після він окремо повідомив, що його допис про те, що "загалом Камаз трави у відділенні поліції затьмарив все".

"Більше 30 перепостів, бог знає скільки коментарів, причому що коментар - то вогонь. Вже починаю хвилюватися за відділ поліції, що його ось-ось візьмуть штурмом небайдужі громадяни", - написав радник начальника одеської поліції.

Він додав, що у тих же наркоторговців також знайшли значну кількість амфетаміну та зброю на десятки мільйонів гривень.