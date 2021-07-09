Одна з родин у селі має рекордні 19 дітей.

Рокитнівський район на Рівненщині вважають рекордсменом за народжуваністю. В одному із сіл – Глинне – понад 600 багатодітних сімей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сам староста села Глинного підтверджує, що теж народився у багатодітній родині – його батьки мали 15 дітей, натомість у нього «лише» 9.

Одна з родин у селі має рекордні 19 дітей. Матір сімейства Світлана Ковалевич додає, що в декреті провела 30 років, стільки ж її старшому сину. Майже щомісяця родина святкує чийсь день народження.

В Україні майже 400 тисяч сімей, що мають трьох і більше дітей згідно з підрахунком 2011 року. Близько 76,4 % від загальної кількості українських сімей з трьома і більше дітьми живуть за межею бідності.

Діти з багатодітних сімей в Україні здобувають позашкільну освіту безоплатно. Сім'ям, які мають трьох і більше дітей, плата за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах знижується на 50%.

Матерям, які народили п'ятеро або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, встановлюються пенсії за особливі заслуги перед Україною, тобто встановлюється надбавка до нарахованої пенсії в розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

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Автор: Григорій Бондар