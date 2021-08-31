​​​​​​​Кілька днів тому українку успішно прооперували.

Жінка українського походження покінчила з життям в італійському Неаполі.

Про це повідомляє видання il Mattino.

Інцидент стався в міській лікарні Пеллегріні, де 34-річна українка перебувала під контролем медиків.

Пацієнтка стрибнула з четвертого поверху вікна палати, що виходить на вулицю Джованні Нінні, і померла від отриманих травм миттєво.

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Лікарі перевели жінку в офтальмологічне відділення, пацієнтка ні на що не скаржилася.

Свідки, своєю чергою, кажуть, що до вікна загибла підійшла раптово, відкрила його і вистрибнула.

Правоохоронці розшукують знайомих жінки, щоби відновити її клінічне минуле спільно з медичними працівниками.

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Автор: Іван Бойко