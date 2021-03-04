У селі Фанчиково на Закарпатті загинула школярка. Поліція відкрила справу з поміткою про самогубство.
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Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на коментар правоохоронців.
За інформацією видання Голос Карпат, з життям покінчила дев’ятикласниця.
Тамтешні мешканці кажуть про складні відносини у родині.
Дівчина товаришувала з 16-річної місцевою мешканкою, яка в листопаді, як встановили лікарі, померла від коронавірусу. Однак друзі загиблої стверджували, що причиною трагедії було жорстоке поводження її вітчима.
Чоловік, за їхніми словами, кілька років ґвалтував і лупцював школярку. Розслідування загибелі досі не завершене.
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