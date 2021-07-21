Чоловік навіть отримав письмову згоду від батьків вихованців.

Кіберполіцейські викрили у Запорізькій області спортивного тренера на зйомках своїх вихованців у порно.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУНП України.

48-річний чоловік працював тренером зі спортивної акробатики й знімав дівчаток у порно-фотосесіях.

Батькам дітей брехав про фотосесії спортивної білизни та навіть отримав від дорослих письмову згоду. Юних акробаток змушував зніматися у відвертих сценах.

Порнофото зловмисник продавав через інтернет.

Поліція каже про щонайменше трьох потерпілих дівчат, яким на момент зйомок було всього по 8 років.

Під час обшуків у помешканні тренера правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски.

За висновками Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, на вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру, за участю дітей.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Автор: Іван Бойко