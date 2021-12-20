Повернути дитину матері не допомогло навіть рішення Верховного суду.

Трагічна історія родини з містечка Нова Ушиця (Хмельницька область) наблизилася до розв'язання - мати викраденої понад 2 роки тому дитини нарешті побачила сина.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Тиждень".

Читайте такожУкраїнка два роки не може побачити сина, якого утримують родичі (відео)Мешканка Хмельницької області Катерина Говорова впродовж двох років не могла побачити трирічного сина Тимофія. Дитину викрав і утримував батько, Максим Говоров (не без допомоги власної матері).

Катерина дійшла до Верховного Суду, намагаючись повернути сина. Утім близькі стосунки батька дитини з місцевою виконавчою службою дозволили йому не виконувати рішення суду.

Після марних спроб примусити начальника відділу виконавчої служби у Новій Ушиці (його єдиного працівника) Вадима Пуказа забезпечити виконання рішення суду журналісти звернули до Мін’юсту.

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко пообіцяв взяти справу під особистий контроль.

Впродовж останнього місяця пошуки дитини активізувалися, почала роботу і поліція - щодо батька дитини розпочали кримінальне провадження через невиконання рішення суду.

Зрештою хлопчика вдалося знайти - його переховувала у Карпатах бабуся Раїса Говорова разом зі своїм співмешканцем Ігорем Князєвим.

Вперше за 800 днів Катерина змогла побачити сина.

"Я не повірила, коли взяла його на руки. Він виявився важчим, ніж я думала. У мене підкошувалися ноги, я кілька разів хотіла себе ущипнути", - зізнається Катерина.

Тепер у маленького Тимофія та його мами попереду складний і довгий шлях відновлення та роботи з психологом.

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Автор: Анастасія Печенюк