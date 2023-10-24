На місце скеровували два екіпажі рятувальників, але вогонь вдалося загасити за допомогою вогнегасника.

Будинок підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія в Рода-де-Бера (Таррагона, Іспанія) закидали коктейлями Молотова. На відео з камер спостереження, яке поширилося в соцмережах, видно, як 24 жовтня близько 4 ранку за місцевим часом невідомі жбурляли пляшки з запальною сумішшю у бік будівлі. Через це в кількох місцях спалахнула пожежа.

Сам Шарій в дописах в Telegram пов’язав напад на будинок зі своїм недавнім "розслідуванням" про розповсюдження наркотиків в Україні та Європі і погрозами, які нібито отримував після публікації.

Місцеве видання Diari de Tarragona з посиланням на джерела пише, що нападники атакували дім з боку пляжу, що розташований за кілька метрів від будинку. Стверджується, що усього було застосовано до шести пляшок із запальною сумішшю, і всі вони потрапили в приватний сад будинку.

На місце скеровували два екіпажі рятувальників, але вогонь вдалося загасити за допомогою вогнегасника. Внаслідок нападу вигоріла смуга штучної трави та деякі рослини, було пошкоджено фасад будинку. Значних руйнувань та постраждалих немає. Родина Шарія, як стверджується, була вдома в момент нападу.

Справи проти Шарія в Україні

В лютому 2021 року Служба безпеки України повідомила Анатолію Шарію про підозру у державній зраді та порушення рівноправності громадян (ч. 1. ст. 111, ч. 1. ст. 161 Кримінального кодексу України) у зв’язку з тим, що він діяв на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері, ймовірно, на замовлення іноземних структур.

У 2022 році стало відомо, що Україна ініціювала процедуру екстрадиції Шарія з Іспанії, куди він виїхав ще в 2019 року. Правоохоронні органи Іспанії затримували Шарія, однак суд залишив його на волі – під підпискою про невиїзд. В жовтні 2022 року стало відомо, що в Іспанії закрили справу про екстрадицію Шарія, тому що він більше не перебуває в цій країні.

Шарій перебуває під санкціями України через дискредитацію державної політики України та поширення маніпулятивної та спотвореної інформації. Його політична партія заборонена в Україні, а YouTube-канал заблокований.

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