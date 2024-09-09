Нардеп розповів, що було у його косметичці, вилученій спецслужбами.

Народний депутат-утікач Артем Дмитрук просить повернути йому дерев’яний хрест, тоді як Офіс генерального прокурора просить Інтерпол пошукати його самого.

У своєму Telegram-каналі Дмитрук виклав відео, де розповідає, як нещодавно був з родиною в Молдові. "Нещодавно я та моя родина, я був у Молдові, родина була і в Молдові, і в Румунії. Там було багато неприємностей", - сказав він.

Нардеп навів приклад, що користувався послугами таксі в Молдові, "однієї з транспортних компаній молдавських". "Після того, як я залишив Молдову, спецслужби Молдови зупинили, спецслужби Молдови та спецслужби України, зупиняли машини цих молдаван, перевертали їх, проводили обшуки, викликали на допити… В одній з машин був мій хрест дерев’яний, такий досить великий хрест, подарований мені моїми друзями з Грузії", - розповів Дмитрук.

Він додав, що там також був "класний, красивий молитвослов в дерев’яній обгортці", книга про релігію та косметичка.

"Спецслужби Молдови вилучили ці мої речі і передали СБУ. Так от, що я прошу: поверніть хрест. Поверність хрест, поверніть мій молитвослов. Мою книгу, бажано. А косметичку можете залишити. Там у мене є хороша електронна зубна щітка, паста, догляд за бородою, олія така спеціальна, паста. Тому можете користуватися, будь ласка, я дозволяю. Косметичку можете забрати, а хрест поверніть, злочинці, негідники", - сказав нардеп.

Водночас Офіс генерального прокурора заявив, що згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні.

Крім того, зауважується, що за погодженням з ОГП до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

У прокуратурі нагадали, що за клопотанням Офісу генпрокурора Печерський районний суду м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

Втеча Дмитрука з України

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Дмитрук втік з України. Прес-служба Державного бюро розслідувань повідомила, що встановлені обставини та особи трьох людей, які незаконно переправили нардепа через державний кордон України.

Пізніше в Державній прикордонній службі України розповіли, що Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску. Повідомлялося, що він зробив це по зеленій ділянці.

Згодом "hromadske" оприлюднило відео, на якому видно, як чоловік, який схожий на політика, перебуває в одному з торгових центрів у Лондоні. Датується це відео 1 вересня 2024 року.

Згодом Київський районний суд Одеси відправив під варту одного з учасників незаконного переправлення через держкордон народного обранця, підозрюваного у нападах на громадян, в тому числі правоохоронця. В СІЗО відправили чоловіка, який відстежував прикордонні патрулі.

Пізніше радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що Бюро та слідство вбачали ознаки підготовки до організації можливої втечі Дмитрука.

За її словами, ДБР робить усе для того, аби встановити, як саме йому вдалося перетнути кордон нелегально, поза межами пункту пропуску на територію так званого Придністров'я.

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