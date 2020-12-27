Під Києвом сталася страшна аварія / dtp.kiev.ua
У Київській області двоє людей загинули в дорожній аварії.
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Як повідомляє dtp.kiev.ua "Хонда Пілот" робила розворот на трасі, коли в неї влетів "Вольво".
В результаті сильного бокового удару непристебнуті водій і пасажир "Хонди" вилетіли з салону через віконні прорізи і загинули. У "Вольво" загиблих немає.
На місці події працюють правоохоронці.
dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua
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