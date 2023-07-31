Немає підтверджень для версій, пов’язаних з диверсією або посяганням на життя державних діячів.

Українцям вже незабаром повідомлять про причини авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ і жителі міста. Про це генеральний прокурор України Андрій Костін сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Костін нагадав, що на початку розслідування висунули чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження", - зазначив він.

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За словами Костіна, розслідування ще триває, у міжвідомчій слідчій групі працюють представники ДБР і СБУ, а Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво. Також до роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії України.

Генпрокурор зазначив, що зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз. За його словами, завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2023 року в Броварах Київської області розбився вертоліт ДСНС, на борту якого знаходилися, зокрема, міністр внутрішніх справ україни Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. На місці падіння було виявлено 14 загиблих, серед яких дитина. Серед жертв були люди , які того ранку вели дітей в дитячий садок.

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