Дитина випала з вікна й вижила, проте потрапила до реанімації, з'ясували журналісти.

У Миколаєві трирічна дитина випала з вікна, розташованого на четвертому поверсі. Швидку допомогу викликали перехожі. Малюк вижив, проте потрапив до реанімації – його стан був вкрай важким.

До падіння з висоти дитина перебувала вдома з бабусею. Інцидент стався тоді, коли жінка заснула, йдеться у сюжеті ТСН.

Бабуся заснула, а дитина полізла у вікно за іграшкою, яка впала, і сама звалися вниз.

В Одесі стався схожий інцидент – з вікна квартири, яку недалеко від пляжу "Аркадія" на третьому поверсі будинку орендувала сім'я з Києва, випала трирічна дитина й загинула.Читайте такожУ Рівному з вікна багатоповерхівки випав 16-річний юнакТрагедія сталася після того, як дорослі пішли в магазин та залишили малюка з двома старшими сестрами. Дівчатка вийшли в іншу кімнату, а дитина вилізла на підвіконня й випала з відкритого вікна.

"Хоча поверх і третій, двір вимощений тротуарною плиткою – падіння стало смертельними", – наголошується у сюжеті.

Раніше в поліції повідомили, що трирічна дитина в Одесі випала з вікна житлового будинку в Приморському районі й загинула 14 серпня. Трагедія в Одесі сталася на вул. Генуезькій.

В Україні передбачена кримінальна відповідальність за злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною – це ст. 166 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Автор: Екатерина Присяжнюк