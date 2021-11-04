У поліції відкрили справу проти матері померлої за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Матір 8-річної Уляни, яка, за попередньою інформацією медиків, померла від отруєння каштанами, поводилася дивно і нікого не підпускала до дитини.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Сусіди припускають, що агресивна поведінка матері Уляни була викликана психічними розладами.

Після нападу на 4-річну дитину зі сміттєвим мішком скарги сусідів закінчилися лише профілактичними роз’ясненнями профільних органів з жінкою.

Читайте такожУ супермаркеті Луцька знайшли пакунок із ртуттю (фото, відео)"Вона кидається до людей, гавкає. Неодноразово бачили, як майже оголеною бігала двором. В одній спідній білизні стрибала по калюжах. Влітку стелила покривало і лягала із дитиною на асфальті. Я впевнена, що у неї проблеми з психікою", – розповіла знайома родини.

При цьому матір померлої дівчинки не зловживала спиртним, проте занадто опікувалася донькою.

Як пише видання, через непередбачену поведінку сусіди бояться жінки, а після похорону бачили її тільки двічі. Наразі квартира зачинена, у помешканні нікого немає.

На вікні квартири журналісти помітили стару записку, написану, імовірно, покійною Уляною, яка кликала знайомих на день народження.

У школі, де навчалася дівчинка, згадують про неї доброзичливо. Директор закладу Олег Гребенюк не став вдаватися у деталі, проте зауважив, що 8-річна школярка була талановита і товариська.

"Вона надзвичайно гарно вчилася. Здібна, товариська, співала… Одне слово, золота дитина. Ми її дуже любили. Таке дитя було, просто диво! З веснянками, справжня красуня. Дуже життєрадісна, завжди прийде, привітається, усміхнеться… Дуже шкода, що так сталося. Дуже" , – відповів Гребенюк.

У поліції відкрили справу проти матері Уляни за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, оскільки жінка не одразу звернулася до медиків, а спершу самотужки лікувала хвору дитину.

Що трапилось

Про отруєння 8-річної мешканки Волинської області стало відомо ввечері 3 листопада. За життя дитини медики боролися понад тиждень, але дівчинка померла у реанімації.

За попередньою інформацією лікарів, смерть дитини могла настати від отруєння каштанами. Остаточну причину з’ясовують правоохоронці.

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Автор: Віолетта Орлова