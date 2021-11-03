За життя дитини медики боролися понад тиждень, однак врятувати її не вдалося.

У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні від отруєння померла 8-річна дівчинка, яка, ймовірно, наїлася каштанів.

Як повідомили УНІАН в КП "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", виклик до дитини вони отримали ще 21 жовтня.

"Телефонувала мама дівчинки, сказала, що у дитини сильно болить живіт, і що вона напередодні їла каштани, - розповідає кореспонденту УНІАН завідувач центральної оперативної диспетчерської медзакладу Станіслав Лінік. – У дитини були ознаки отруєння, її мати сказала, що після того вона нічого не їла. Ми госпіталізували дівчинку до Волинської обласної дитячої лікарні".

Однак врятувати життя дитини не вдалося, 28 жовтня вона померла у реанімації.

Що саме стало причиною смерті дівчинки, має встановити слідство.

Читайте такожУ Львові на рингу помер очільник обласної федерації боксу (фото)"Поліцейські з’ясували, що після того, як дівчинці стало зле, матір кілька днів займалася самолікуванням. Нині у поліції за цим фактом триває перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною)", - повідомили у поліції Волинської області.

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Автор: Мирослава Бзікадзе