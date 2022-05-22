Поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.

У Бучанському районі знайшли тіла ще двох убитих окупантами мирних жителів.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"21 травня слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині", - йдеться в повідомленні.

Так, наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір'ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

Зазначається, що поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області. Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини окупантів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили окупанти. Поряд із місцем детонації виявили ще 9 мін.

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