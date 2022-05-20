30-річний Литвиненко був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району, без його дозволу жителі села не могли навіть вийти з дому по воду.

Ідентифіковано російського командира роти, який наказував вбивати цивільних у Київській області.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

"30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством", - йдеться в повідомленні.

За даними генпрокурора, Литвиненко був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району. Без його дозволу жителі села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.

"Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір'ї. На цьому вони не зупинились - невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом", - розповіла Венедіктова.

Зараз правоохоронці встановлюють інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних жительок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

"Якщо ви впізнали цього військовослужбовця РФ та маєте інформацію про інші його злочинні "подвиги" в Україні - сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - додала генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням російському командиру Антону Струєву, який вибивав свідчення з полонених у Броварському районі.

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