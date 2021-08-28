НП сталася в результаті зіткнення з дрейфуючим вантажним судном Haya.

У критському морі біля Греції затонуло вантажне судно, яке везло пшеницю з України.

Про це повідомляє Maritime Bulletin.

Аварія з ліванським судном Sea Bird сталася на схід від грецького півострова Пелопоннес рано вранці 28 серпня - сигнал лиха був поданий о 00:20 за всесвітнім координованим часом.

Суховантаж прямував до Тунісу з 7 тоннами пшениці. Судно йшло під прапором Того.

В ході масштабної пошуково-рятувальної операції всі 16 членів екіпажу (громадяни Сирії) були врятовані.

Читайте такожУ Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями на борту (відео)Допускається, що НП сталася в результаті зіткнення з іншим вантажним судном - Haya, яке зараз дрейфує на північ від місця події.

Сигнал лиха Sea Bird подало в 00:20 за всесвітнім координованим часом. На його борту перебувало 16 осіб екіпажу – їх усіх вдалося врятувати.

Нагадаємо, раніше цього року у Чорному морі затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 моряками на борту. Дві особи загинули. Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало в румунський порт Констанца.

Автор: Станислав Кожемякин