Зниклий був в Афганістані, повідомив його син. Чоловіка шукають правоохоронці, дізнались журналісти.

Під Києвом у суботу, 4 вересня, зник 68-річний Іван Любишкин, який працював охоронцем. Чоловікові стало зла на роботі – він впав з крісла, втратив свідомість та бився у конвульсіях. Після інциденту чоловік вирішив поїхати додому, але туди так і не потрапив.

Зв'язок з чоловіком обірвався 4 вересня близько 19 години, розповів ТСН.ua його син Денис.

Рідні повідомили правоохоронцям про зникнення чоловіка, але й самі почали його шукати.

За його словами, завдяки увімкненій у телефоні геолокації стало відомо, що чоловік був у селі Гора.

"…Поїхали туди з його фото, очевидці підтвердили, що бачили батька. Потім мені повідомили, що 8 вересня… його нібито бачили у лісопосадці у селі Чубинське. Туди одразу поїхала моя сестра. Ми думаємо, що батько частково втратив пам'ять", – сказав син.

Він також поділився, що батько був у Афганістані, і його двічі контузило. У чоловіка час від часу боліла голова, він проходив обстеження та лежав у лікарні.

Поліція взялася за пошуки зниклого.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Чернівецькій області зник 60-річний грибник. Чоловіка довго шукали співробітники ДСНС, були обстежені десятки гектарів Чемернарського лісництва. Чоловіка знайшли мертвим на початку вересня.

Автор: Екатерина Присяжнюк