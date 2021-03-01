За даними поліції, для конспірації головна організаторка часто змінювала винаймані квартири, де влаштовувала борделі / фото Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали двох жінок, підозрюваних в організації незаконного бізнесу з надання секс-послуг.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією слідства, одна з жінок — 42-річна жителька Київської області — орендувала кілька квартир у місті Києві, а також підшуковувала кандидаток для зайняття проституцією. Інша жінка — приймала замовлення від клієнтів та координувала оплату.

«Для реалізації злочинного наміру жінка сама займалася розміщенням рекламних оголошень про надання інтимних послуг у мережі інтернет, особисто проводила "кастинги" та співбесіди з дівчатами.
Також їй допомагала ще одна жінка — 36-річна мешканка Київської області, яка виконувала роль диспетчера. Вона приймала дзвінки, отримувала замовлення від клієнтів, контролювала дівчат-повій та оплату послуг», — розповів старший оперуповноважений сектору відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк.

Година роботи однієї секс-працівниці коштувала клієнту 1-1,5 тис. грн. Отримані гроші повії перераховували на банківські картки організаторки, яка сама їх розподіляла між ними та спільницею.

Читайте такожУ Дніпрі поліція накрила два борделі в орендованих квартирах (фото)Задля конспірації організаторка постійно змінювала мобільні телефони та номери, а також адреси квартир, де влаштовувала борделі. Правоохоронці провели обшуки у помешканнях жінок, а також в орендованому житлі, вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та комп'ютерну техніку.

Жінок затримали. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією)  та ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти та звідництво) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини спільницям загрожує до семи років позбавлення волі.

Окрім того, слідчі встановлюють інших осіб, причетних до цього правопорушення. 

фото Національна поліції
фото Національна поліція

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Автор: Катерина Комолова