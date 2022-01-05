Хлопчиків знайшли за 10 км від будинку. Вони кажуть, що їх ображає вітчим.

У Подільському районі Одеської області виявлені двоє малолітніх жителів Вінницької області, які босоніж втекли з дому до бабусі.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Про хлопчиків в поліцію повідомили люди, які їхали на автомобілі по трасі і звернули на них увагу. Діти йшли по узбіччю босоніж, на них були тільки легкі куртки. Правоохоронці розшукали дітей, які, побачивши поліцейську машину, намагалися сховатися в придорожніх кущах. Коли їх запитали, чого вони так бояться, хлопчики відповіли - повернення додому, у Вінницьку область.

Як з'ясувалося, це - рідні брати 6-ти і 12-ти років. Вони втекли з дому і прямували до бабусі, яка проживає в місті Балта Одеської області. Діти, виявлені в 10 км від їхнього будинку, стверджують, що причина втечі – знущання вітчима.

Читайте такожРеанімували півгодини: з'явилися деталі загибелі чоловіка під час катання на санках у Дніпрі"Правоохоронці зігріли і заспокоїли дітей. Брати розповіли, що живуть з молодшою сестричкою, мамою і вітчимом, який їх нібито ображає, що і стало причиною того, що вони вирушили шукати притулку у бабусі", - розповіли в поліції.

Правоохоронці розшукали літню жінку. Виявилося, онуки - Ваня і Саша - у неї часто бувають, тому в її житлі знайшлися всі необхідні речі, щоб їх переодягнути.

Про те, що трапилося сповіщені вінницькі поліцейські. На момент виявлення втікачів, повідомлень від батьків про зникнення хлопчиків їм не надходило. Зараз поліцейські шукають матір хлопчиків, щоб з'ясувати, що сталося в їхній родині.

"Поки Ваня і Саша залишатимуться з бабусею", - зазначили в Одеській поліції.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області в дачному будинку знайшли мертвими 41-річного чоловіка, трьох маленьких дітей та 71-річну жінку.

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