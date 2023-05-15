Зловмисник приїхав на підконтрольну Україні територію під виглядом переселенця.

8 років тюрми отримав бойовик "ЛНР", який брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході нашої держави.

Як повідомили у Службі безпеки України, зловмисником є уродженець Довжанська (раніше Свердловськ), який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР". Там його призначили старшим стрілком.

Також ватажки незаконних збройних формувань залучали його до ремонту військової техніки.

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Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганської області.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у червні 2021 року на Київщині.

Суд визнав бойовика винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ та призначив йому 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання бойовиків "ЛДНР" в Україні - деталі

До 13 років ув'язнення засудили в Україні бойовика "ЛНР", який віддавав накази обстрілювати будинки та драмтеатр у Сєвєродонецьку.

Прокурор у суді довів, що з жовтня 2015 року засуджений брав участь у діяльності НЗФ так званої "ЛНР". Уродженець Донецька добровільно вступив до лав "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. На початку червня ЗСУ взяли його у полон на Луганщині.

В Одесі до 15 років тюрми заочно засуджено бойовика з позивним "Вова Гуд", який перебуває у складі збройного підрозділу "ДНР".

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, фігурант – житель міста Чорноморськ (Одеська обл.) Встановлено, що в 2014 році він виїхав у Донецьк і вступив до збройного підрозділу "ДНР" – так званого "першого слов’янського батальйону" під позивним "Вова Гуд".