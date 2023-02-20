За даними ЗМІ, терорист живе і працює у Дніпрі, попри підозру та слідство.

Бойовик "ЛНР" Андрій Анофрієв очолює власне підтриємство у Дніпрі та підписує контракти з державними підприємствами.

Як йдеться у розслідуванні проекту BIHUS.Info, попри підозру та роботу на окупантів, Анофрієв очолює "Дніпровагонрембуд". У вересні 2022 року цей завод нібито підписав контракт із держпідприємством "Український науково-дослідний інститут вагонобудування", а у грудні - контракт на капітальний ремонт піввагонів з держпідтриємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За даними слідства, Анофрієв у 2014 р. організував і очолив власну терористичну групу, що входила до складу так званого "Всєвєлікого войска Донского". Її вважають причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства майора СБУ Тимура Гетманського.

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У квітні 2021 року Анофрієва затримали та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Справу передали в Марківський районний суд Луганської області. Підготовче засідання у цій справі призначили за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Марківку окупували, тож суд разом із матеріалами слідства опинився в окупації. Прокуратура Луганщини пояснили, що Марківський суд мав би передати матеріали до Покровського суду Дніпропетровської області.

Анофрієв згодом очолив одну зі структур "Укрзалізниці", балотувався до Харківської обласної ради, при цьому публікував у фото з "ЛНР" та їздив на окуповану територію. За даними журналістів, бойовик працює і живе у Дніпрі.

Колаборанти і зрадники в Україні

СБУ затримала в Одесі колаборантку, яка збирала гроші на потреби російської армії. З'ясувалося також, що її родичі у складі так званої "ДНР" воюють проти української армії.

А в Харківській області викрили чоловіка, який закликав односельців підтримувати агресію росіян. Він публічно підтримував російську окупацію України і схвалював дії Путіна.

Також СБУ викрила прихильника "Новоросії", який піднімав прапор РФ над мерією Харкова.

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