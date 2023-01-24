Шестеро найбільш постраждалих доставлені на лікування в Австрію.

Найбільш постраждалі під час авіакатастрофи у Броварах, наразі лікуються в Австрії. Про це розказав мер міста Ігор Сапожко.

"Після страшної авіатрощі 18 січня шестеро найбільш постраждалих броварчан - дітки з батьками - доставлені на лікування в клініки Австрії", - повідомив він.

За даними мера, п`ятеро з шести вже прооперовані, усім надається допомога.

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"За інформацією медиків, стан пацієнтів стабільний", - повідомив він.

Авіакатастрофа у Броварах: що сталося

18 січня у Броварах неподалік дитячого садка впав гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС України.

На борту гвинтокрила перебувало 10 осіб, зокрема міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

Також в результаті авіакатастрофи загинули ще чотири людини, серед яких дівчинка 2017 року народження.

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