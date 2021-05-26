Судово-медична експертиза визнала батька неосудним і таким, що становить загрозу для навколишніх.

Чоловіка, який торік зарізав на Чернігівщині в полі семирічного сина, відправлять на примусове лікування.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, ухвалою Чернігівського районного суду задоволено клопотання ювенального прокурора про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 31-річного мешканця м. Прилуки за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини).

«Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, підозрюваний на час вчинення вбивства не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними (перебував у стані неосудності). За своїм психічним станом він становить значну суспільну небезпеку для навколишніх», - йдеться у повідомленні.

Після набрання ухвалою суду законної сили громадянин буде госпіталізований до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. На час апеляційного оскарження вказаного рішення суду він перебуватиме в Чернігівській обласній психіатричній лікарні.

Трагедія на Чернігівщині: що сталося

2 серпня 2020 року після інформації про зникнення 7-річного хлопчика розпочалися його пошуки. Дитину знайшли мертвою з численними пораненнями на полі поблизу 126-го кілометру автошляху «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» у напрямку с. Скорінець Чернігівського району.

Як з’ясували правоохоронці, вбив хлопчика батько. Він заподіяв своєму семирічному сину не менше 106 ударів кухонним ножем та вісім ударів тупим предметом в область обличчя, шиї, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок, унаслідок чого хлопчик помер на місці події.

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Автор: Ірина Синельник