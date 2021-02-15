Попереднім оглядом судмедексперта слідів насильницької смерті у громадян не виявлено.

Поліція встановлює обставини смерті чотирьох людей в Новій Каховці, що на Херсонщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

У понеділок, 15 лютого, близько 9:50 до поліції звернулась голова ОСББ одного з будинків в Новій Каховці. Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир вже третій день не відчиняє двері та не виходить із помешкання. В той же час сусіди кажуть, що в її квартирі горить світло та працює телевізор. Для перевірки за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники ДСНС.

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За допомогою висувної драбини рятувальники піднялись до вікна квартири та побачили, що в кухні на підлозі лежать четверо людей. Тоді через балкон вони потрапили в квартиру та відчинили вхідні двері.

«Під час огляду місця події були виявлені без ознак життя власниця помешкання, ще одна жінка та двоє чоловіків. Попереднім оглядом судмедексперта слідів насильницької смерті у громадян не виявлено», - розповіли у поліції.

Наразі проводяться слідчі дії. Призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті померлих. Подія попередньо кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок».

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Автор: Денис Прядко