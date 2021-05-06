Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Держбюро розслідувань розслідує загибель прикордонника на озері Тудорове в Одеській області.

Як повідомляє прес-служба ДБР, за вказаним фактом слідчі теруправління у Миколаєві розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна та його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів.

Наразі призначено низку експертиз.

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Інцидент з моторним човном в Одеській області:

5 травня в Біляївському районі Одеської області в озері Тудора перекинувся моторний човен, в якому було четверо прикордонників. Трьом з них вдалося врятуватися, четвертий - зник.

6 травня тіло рятувальники знайшли тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва, який обіймав посаду заступника начальника відділу прикордонної служби "Маяки" з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону.

У ДПСУ він прослужив понад 15 років.

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Автор: Антоніна Доломанжи