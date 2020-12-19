Під приводом ігор і перегляду мультиків 59-річний чоловік приводив дівчат до свого службового кабінету.

У місті Ізмаїл Одеської області директору комунального підприємства «Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини» в суботу, 19 грудня, повідомили про підозру в сексуальному насильстві та розбещенні малолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Читайте такожУ ДБР назвали причину катастрофи літака Ан-26 з курсантами під Чугуєвом

За версією слідства, директор дитбудинку з червня 2018 року по серпень 2020 року в денний і вечірній час доби систематично приводив до свого службового кабінету трьох малолітніх вихованок під приводом спільного проведення часу. Зокрема, під приводом перегляду мультиплікаційних фільмів, спільних ігор і частування солодощами.

«Надалі керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет і вплив на малюків, їхнє залежне становище і нездатність чинити опір, неодноразово здійснював щодо них сексуальне насильство і розпусні дії», - повідомили в прес-службі.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, понад два роки 59-річний директор дитбудинку розбещував вихованців і здійснював сексуальне насильство, що завдавало їм у тому числі фізичного болю. «Чоловік запрошував дівчаток до свого кабінету і задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації свого інтимного органу, дотиками ним до їхніх тіл і примусом до певних дій з боку дітей», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, зловмисник просив дітей нікому не розповідати про «ігри», пояснюючи, що це їхня таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

Директору дитбудинку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) і ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Зараз слідчі клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Що відомо про справу

Влітку співробітниця комунального підприємства «Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини» заявила до поліції про те, що директор будинку дитини розбещує трьох дівчаток (вік 5-7 років).

Поліцейські відкрили провадження у ч.2 ст.156 (розбещення малолітніх) КК України.

На початку вересня в Одеській ОДА заявили, що протягом двох місяців розслідуватимуть можливе розбещення дітей керівником Ізмаїльського дитбудинку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова