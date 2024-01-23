Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців.

Як повідомив прес-центр СБУ, фігурантка входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Так, як зазначили в спецслужбі, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300.

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"Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив". Крім того пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну "під нуль". За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

Хто така Ельвіна Боровкова

Російська блогерка Ельвіна Боровкова з Ярославля відкрито закликала окупантів вбивати українців і бомбити міста нашої країни. Вона підтримує війну, але зовсім недавно блогерка "прозріла".

Влітку 2023 року Боровкова емоційно відреагувала на заколот засновника "Вагнера" Євгена Пригожина в РФ. Раніше вона підтримувала путінський режим і бажала окупантам перемоги, проте тоді заявила, що події їй зовсім не подобаються.

"Моя країна веде таку політику, щоб мені не потрібні серіали", - з іронією зазначила Боровкова у своєму Telegram-каналі.

У цю ніч пропутінська блогерка не приховувала, що відчула на собі весь спектр емоцій. Вона злилася, сміялася і навіть влаштувала істерику. Ельвіна критикує своїх фанів за те, що вона про усе це попереджала.

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