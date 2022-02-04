За заявою Артемія Рябчука про те, що над ним знущалися інші нацгвардійці, триває перевірка.

Нацгвардієць Артемій Рябчук відмовився давати покази по справі, у якій він є підозрюваним у вбивстві п'ятьох людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

Вона зазначила, що Рябчук відмовився надавати будь-які покази по справі.

Водночас Чиканова наголосила, що це не вплине на хід слідства, оскільки слідчі мають доказову базу, яка підтверджує його підозру в умисному вбивстві п'ятьох людей та пораненні ще п’ятьох.

Окрім того, вона прокоментувала наміри адвокатів Рябчука виставити його потерпілим у справі, а не підозрюваним. Чиканова зазначила, що за заявою Рябчука про те, що над ним знущалися інші нацгвардійці, триває перевірка. Однак це жодним чином не вплине ані на кваліфікацію, ані на докази кримінального провадження, де він є підозрюваним.

"Підозрюваний дійсно звернувся до слідчого з відповідною заявою. Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, яким володіє слідство. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску (з боку слідства - УНІАН), то ця інформація не відповідає дійсності", - заявила речниця ДБР.

Розстріл у Дніпрі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ.

Читайте такожНацгвардієць в деталях розповів, як розстріляв товаришів зі служби (відео)В результаті загинули 5 осіб, зокрема, жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Згодом правоохоронці затримали нацгвардійця в місті Підгороднє Дніпропетровської області.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

У ДБР розглядають кілька версій події.

Сам нацгвардієць у суді визнав провину та вибачився. "Я винен і повністю визнаю свою провину. Мені важко згадувати ту ніч... Моє єдине прохання не відправляти мене на гауптвахту, а відправити у СІЗО", - казав хлопець.

Однак 3 лютого стало відомо, що Рябчук відмовився від своїх свідчень. "Офіційно відмовляюся від усіх показань та висловлювань, зроблених мною раніше - як таких, які були дані із застосуванням засобів психологічного тиску та у стані сильного душевного хвилювання", - йдеться в тексті його листа.

Крім того, у стрілка з'явилася група підтримки. Зокрема, люди створили онлайн-спільноти, де шукають можливості для допомоги нацгвардійцю.

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