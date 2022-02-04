Це сталося після того, як його справою зайнявся платний адвокат.

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, відмовився від своїх свідчень.

Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram.

"Офіційно відмовляюся від усіх показань та висловлювань, зроблених мною раніше - як таких, які були дані із застосуванням засобів психологічного тиску та у стані сильного душевного хвилювання", — йдеться у тексті листа, опублікованому Мосійчуком.

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Екс-нардеп уточнив, що Рябчуку, який розстріляв товаришів по службі вдалося залучити до справи "адвоката з поза системи".

Кошти на це, за словами Мосійчука, зібрали "завдяки підтримці громадськості".

Йдеться про правозахисника Ігоря Степанова, який вже виступив з заявою, у якій вимагав визнати Артемія Рябчука потерпілим.

Нагадаємо, у солдата Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів зі служби у Дніпрі, з'явилася група підтримки. Люди створили спільноти, де шукають можливості для допомоги нацгвардійцю, який влаштував криваву бійню.

Розстріл солдатів на "Південмаші" в Дніпрі - що відомо

Вранці 27 січня в Дніпрі, на території "Південмашу", 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка - працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. У той же день він був затриманий правоохоронцями.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) КК.

Раніше стало відомо про те, що у пораненої 22-річної військової, яка постраждала в кривавій бійні, є шанс не залишитися з інвалідністю.

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