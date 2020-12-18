У столичній лікарні швидкої медичної допомоги сталася надзвичайна ситуація - до операційної раптово увірвався п'яний чоловік.
Деталі інциденту описуються на сторінці Муніципальної охорони Києва у Facebook.
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"Операційна. Зосереджені лікарі рятують чиєсь життя чи надають першу допомогу. Уявіть, що у цей момент туди вривається неадекватний чоловік у стані сильного алкогольного сп'яніння і намагається завдати шкоди медперсоналу. Саме за таких обставин черговий наряд Муніципальної охорони отримав виклик від лікарів", - йдеться у повідомленні.
Зловмисника "заспокоїли" стяжками й затримали до прибуття правоохоронців, які згодом доставили його до райвідділку поліції.
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