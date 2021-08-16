За словами друга Павлова, тіло знайшов помічник мера, який приїхав до нього додому на прохання дружини.

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, якого в неділю знайшли застреленим на порозі власного будинку, не отримував якихось погроз перед інцидентом.

Про це повідомив його найкращий друг Андрій Гальченко, передає Telegram-канал "Ху**вий Дніпро".

За його слова, напередодні він спілкувався з Павловим і той був у гарному настрої.

Також він повідомив, що тіло знайшов помічник мера, який приїхав до нього додому на прохання дружини. Після цього на місце інциденту приїхав і сам Гальченко.

Охорони у загиблого не було, а знайдена зброя належить покійному і зареєстрована на нього.

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Смерть мера Кривого Рогу: що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Автор: Денис Прядко