Судячи зі скоби від детонатора, допускається застосування гранати РГД-5.

Через два дні після загибелі двох людей в результаті вибуху автомобіля в Дніпрі в області стався схожий інцидент, але цього разу без смертельного результату.

Про це повідомляє "Інформатор".

Вибух прогримів в автомобілі Renault, який їхав о 14:30 17 вересня в селі Червоний Садок Дніпровського району.

В результаті цього у машини відірвало двері, але водій, на щастя, не постраждав. Він же й викликав поліцію та рятувальників.

Фахівці виявили на місці події скобу від детонатора, а за характером пошкоджень вони допустили застосування гранати РГД-5.

Читайте такожПід Києвом вибухнув автомобіль: водій згорів живцем (відео)На момент публікації новини очікувався приїзд слідчого на місце вибуху.

Нагадаємо, що вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі в результаті вибуху автомобіля Nissan Primera загинули дві людини, які знаходилися всередині транспортного засобу.

Особи жертв були встановлені - ними виявилися начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю обласного управління ДСНС Дар'я Гречищева та ветеран АТО, сапер Олексій Кавлак.

Слідчі встановили, що пара підірвалася на саморобній вибухівці еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу, яку імовірно розмістили під днищем автомобіля.

Автор: Станіслав Кожемякін