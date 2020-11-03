У понеділок, 2 листопада керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області поблизу смт Березна скоїв смертельну ДТП.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
У ДБР заявили, що правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.
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У результаті від отриманих травм водій та пасажирка ВАЗу померли на місці ДТП.
Слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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