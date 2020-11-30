За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Сьогодні в селі Лалово Мукачівського району на Закарпатті трапилася ДТП, жертвами якої стали чотири людини.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Закарпатської області.

"Попередньо правоохоронці встановили, що учасниками ДТП стали вантажівка та легковий автомобіль «ВАЗ». Також попередньо з’ясовано, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, наразі відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі та експерти. Обставини ДТП з’ясовуються.

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Автор: Катерина Лиманська