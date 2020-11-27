За попередніми даними, причеп вантажівки занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з мікроавтобусом, у якому перебували двоє поліцейських.

У Чернівецькій області внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса загинув 37-річний поліцейський, його 25-річну колегу госпіталізовано.

Читайте такожНа Кіровоградщині загинули двоє дорожників: у бригаду робітників в'їхала військова вантажівка (відео)Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, зіткнення вантажного автомобіля MAN та мікроавтобуса IVECO сталося сьогодні у селі Білоусівка на автодорозі в напрямку міста Новодністровськ.

На місці події правоохоронці встановили, що під час ДТП травмувалися співробітники Новодністровського відділення поліції: 37-річний капітан та 25-річна капрал поліції.

Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій MAN не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого причеп вантажівки занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з автомобілем IVECO, яким керував поліцейський.

«У результаті зіткнення автомобілів водій IVECO помер, а 25-річна пасажирка отримала численні тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває в лікарні у тяжкому стані», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська