У Чернівецькій області внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса загинув 37-річний поліцейський, його 25-річну колегу госпіталізовано.
Читайте такожНа Кіровоградщині загинули двоє дорожників: у бригаду робітників в'їхала військова вантажівка (відео)Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, зіткнення вантажного автомобіля MAN та мікроавтобуса IVECO сталося сьогодні у селі Білоусівка на автодорозі в напрямку міста Новодністровськ.
На місці події правоохоронці встановили, що під час ДТП травмувалися співробітники Новодністровського відділення поліції: 37-річний капітан та 25-річна капрал поліції.
Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій MAN не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого причеп вантажівки занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з автомобілем IVECO, яким керував поліцейський.
«У результаті зіткнення автомобілів водій IVECO помер, а 25-річна пасажирка отримала численні тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває в лікарні у тяжкому стані», - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Львові водій позашляховика пошкодив три автомобілі і зніс дитячий майданчик (фото)
- В Одесі автокран врізався в маршрутку, постраждали пасажири (фото, відео)
- "Ледь тримався на ногах": ДТП на дитячому майданчику у Львові влаштував п’яний поліцейський (відео)
- У Києві водій "Жигулів" намагався втекти від поліції й протаранив кілька машин (фото, відео)
- На Рівненщині в жахливій ДТП загинули матір з сином, ще двох дітей госпіталізовано (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram