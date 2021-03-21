Аварія сталася пізно ввечері в суботу.

У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро осіб, троє з яких - діти.

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Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася пізно ввечері в суботу на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська.

Внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів Hyundai Getz та Daewoo Lanos постраждали п'ятеро осіб, троє з яких – діти. Їх госпіталізовано.

Поліція встановлює обставини ДТП.

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Автор: Світлана Закелова