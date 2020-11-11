Встановлюються обставини аварії.

У Дніпрі минулої ночі сталася масштабна ДТП за участі одразу п'яти автомобілів.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Аварія сталася на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту в Індустріальному районі.

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"Легковик Infiniti під керуванням громадянина 1998 року народження рухаючись по Слобожанському проспекту, перетнув перехрестя за заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком Honda. В результаті зіткнення, Honda продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями які стояли на заборонений сигнал світлофора, Audi під керуванням громадянина 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda за кермом якого знаходився громадянин 1997 року народження", - розповіли у ДСНС.

Внаслідок ДТП є жертви та постраждалі: загинула пасажирка легковика Honda. Ще двох осіб госпіталізували до лікарні.

Обставини ДТП встановлюються.

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Автор: Юрій Годован