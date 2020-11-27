Внаслідок події ніхто не постраждав / скріншот з відео
У Києві на вулиці Гончара, 62 під сміттєвозом провалився новий асфальт.
Відео ДТП виклали у спільноті dtp.kiev.ua.
Інцидент трапився ввечері в п'ятницю, 27 листопада. Задні колеса вантажного автомобіля провалилися під асфальт на метр.
В результаті події ніхто не постраждав.
Як зазначив очевидець з місця події, асфальт на цій ділянці вулиці "повністю новий".
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