Задні колеса вантажного автомобіля провалилися під асфальт на метр.

У Києві на вулиці Гончара, 62 під сміттєвозом провалився новий асфальт.

Відео ДТП виклали у спільноті dtp.kiev.ua.

Інцидент трапився ввечері в п'ятницю, 27 листопада. Задні колеса вантажного автомобіля провалилися під асфальт на метр.

В результаті події ніхто не постраждав.

Як зазначив очевидець з місця події, асфальт на цій ділянці вулиці "повністю новий".

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Автор: УНІАН