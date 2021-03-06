Наразі вирішується питання про доправлення на Батьківщину громадян, які не постраждали в аварії або будуть виписані з лікарень найближчим часом.

Поліція Польщі попередньо встановила, що український автобус потрапив сьогодні у дорожньо-транспортну пригоду, бо водій не впорався з керуванням.

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Про це повідомили у прес-службі у Міністерстві закордонних справ.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що працівники Генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги українським громадянам та координації взаємодії з польськими компетентними органами у з’ясуванні всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.

У МЗС також додали, що спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання про доправлення на Батьківщину громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом.

ДТП у Польщі: що відомо

Сьогодні, 6 березня, приблизно о 02:00 на території Польщі (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство) рейсовий автобус з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон, потрапив у ДТП.

Внаслідок аварії загинули 6 громадян України, 35 осіб зазнали травм і були госпіталізовані до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала. Загалом в автобусі було 57 українців.

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Автор: Світлана Закелова