Рятувальники деблокували тіла загиблих із понівеченого автомобіля.

На столичній Троєщині автомобіль в'їхав у блокпост на проїжджій частині дороги, загинуло двоє осіб.

Про це у Facebook інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомлення про ДТП на вул. Радунській рятувальники отримали о 20:39.

"Як виявилося, сталося зіткнення автомобіля Ford Focus із конструкцією тимчасово-обладнаного блокпосту на проїжджій частині дороги. Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструменту деблокували із понівеченого автомобіля тіла 2-х чоловіків, яких було передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин і обставин даної події", - повідомляють в управлінні ДСНС.

Як раніше повідомляв УНІАН, на трасі "Київ-Чоп" 3 травня біля села Ситне Дубенського району Рівненської області зіткнулися бензовоз, маршрутний автобус і легковик. У результаті аварії загинули 27 осіб - двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса) й 24 пасажири.

Серед учасників ДТП, зокрема, 15 жителів Київської області (загиблих - 14, травмованих - 1); 4 - Харківської області (всі загинули), 5 - Житомирської області (загиблих - 3, травмованих - 5); 4 - Чернігівської області (загиблих - 1, травмованих - 3).

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