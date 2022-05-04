У результаті аварії, зокрема, загинули 14 жителів Київської області, зазначили в поліції.

Особи всіх учасників смертельної ДТП на Рівненщині встановлені, розшукуються родичі чотирьох загиблих із Київщини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

В повідомленні сказано, що встановлено особи всіх 38-ми учасників ДТП. "Наразі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області"- повідомляє поліція.

Правоохоронці встановили місця проживання усіх постраждалих, серед яких 12 чоловіків (6 загинули) та 26 жінок (20 загинули). Серед жертв автокатастрофи - двоє 17-річних підлітків. Усього в автобусі перебувало кілька сімей.

Серед учасників ДТП, зокрема, 15 жителів Київської області (загиблих - 14, травмованих - 1); 4 - Харківської області (всі загинули), 5 - Житомирської області (загиблих - 3, травмованих - 5); 4 - Чернігівської області (загиблих - 1, травмованих - 3).

Нагадаємо, 3 травня на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району Рівненської області сталося зіткнення бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. У ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса).

Пізніше радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що в результаті аварії загинули 27 осіб.

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