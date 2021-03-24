Аварія сталася на вулиці Братиславській. Жінку у тяжкому стані госпіталізували у лікарню, де вона згодом померла.

У Києві водій на смерть збив жінку на переході і після цього втік з місця ДТП, поліція шукає свідків.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, аварія сталася на вулиці Братиславській.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій невстановленого транспортного засобу скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході.

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Жінку у тяжкому стані госпіталізували у лікарню, де вона згодом померла.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення обставин ДТП. Поліцейські звертаються до можливих свідків події, якщо хтось має будь-яку інформацію з цього приводу, повідомити за номером "102", - зазначили в поліції.

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Автор: Антоніна Доломанжи