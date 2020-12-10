Водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі. З них вижив 19-річний хлопець.

У Суворовському районі Одеси п'яний водій на автомобілі Mazda з'їхав з дороги і смертельно травмував двох пішоходів.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася сьогодні вночі на Хаджибейській дорозі.

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Встановлено, що водій Mazda, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виїхав за межі проїжджої частини і збив трьох чоловіків віком 36, 31 і 19 років, які стояли на узбіччі.

Зазначається, що в аварії вижив лише 19-річний потерпілий, якого доставлено в лікарню.

За фактом порушено провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

На цей час 47-річного водія затримано, з ним проводяться невідкладні слідчі дії.

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Автор: Лариса Козова