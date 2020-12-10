У Суворовському районі Одеси п'яний водій на автомобілі Mazda з'їхав з дороги і смертельно травмував двох пішоходів.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася сьогодні вночі на Хаджибейській дорозі.
Читайте такожВ Одесі затримано двох іноземців за розбійний напад на киянку (фото, відео)
Встановлено, що водій Mazda, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виїхав за межі проїжджої частини і збив трьох чоловіків віком 36, 31 і 19 років, які стояли на узбіччі.
Зазначається, що в аварії вижив лише 19-річний потерпілий, якого доставлено в лікарню.
За фактом порушено провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.
На цей час 47-річного водія затримано, з ним проводяться невідкладні слідчі дії.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На Одещині чоловік напав з ножем на знайомого у маршрутці та пограбував його (фото)
- У центрі Одеси невідомий кинув "коктейль Молотова" у припаркований автомобіль (фото)
- В Одесі чоловік порізав собі вени і відкрив газ, погрожуючи підірвати будинок з людьми
- В Одесі чоловік помер прямо на вулиці, "швидка" їхала на виклик майже годину
- На Одещині чоловік влаштував скандал на пошті і намагався збити поліцейських (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram