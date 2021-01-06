BMW з людьми загорівся. Загиблих витягали рятувальники.

В Одесі в результаті зіткнення п'яти автомобілів дві людини загинули, п'ятеро постраждали.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, вчора приблизно о 22:15 в службу порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля на вулиці Разумовської.

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Як з'ясувалося, в результаті ДТП загорівся легковий автомобіль BMW. Загоряння на площі 4 кв. м. було ліквідовано о 22:22.

В результаті пригоди загинули дві людини, 1991 р.н. і 1992 р.н.

Від ДСНС залучалися 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, в результаті ДТП двоє загинули і п'ятеро постраждали, в їх числі - неповнолітній.

ДТП в Одесі: що відомо

Вчора близько 22:00 в Одесі на регульованому перехресті вулиць Розумовської та М'ясоїдівської зіткнулися п'ять машин. В районі ДТП була перекрита проїжджа частина, патрульні здійснювали відведення транспорту і регулювали дорожній рух.

Очевидці стверджували, що ДТП спровокував нібито вуличний гонщик. В результаті зіткнення одна з них загорілася, і люди, що знаходилися в ній, нібито згоріли живцем.

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Автор: Лариса Козова