В Одесі в результаті зіткнення п'яти автомобілів дві людини загинули, п'ятеро постраждали.
Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, вчора приблизно о 22:15 в службу порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля на вулиці Разумовської.
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Як з'ясувалося, в результаті ДТП загорівся легковий автомобіль BMW. Загоряння на площі 4 кв. м. було ліквідовано о 22:22.
В результаті пригоди загинули дві людини, 1991 р.н. і 1992 р.н.
Від ДСНС залучалися 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.
Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, в результаті ДТП двоє загинули і п'ятеро постраждали, в їх числі - неповнолітній.
ДТП в Одесі: що відомо
- Вчора близько 22:00 в Одесі на регульованому перехресті вулиць Розумовської та М'ясоїдівської зіткнулися п'ять машин. В районі ДТП була перекрита проїжджа частина, патрульні здійснювали відведення транспорту і регулювали дорожній рух.
- Очевидці стверджували, що ДТП спровокував нібито вуличний гонщик. В результаті зіткнення одна з них загорілася, і люди, що знаходилися в ній, нібито згоріли живцем.
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