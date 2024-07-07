Призначено 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння.

Однією з ймовірних причин дорожньо-транспортної пригоди у Рівненській області, яка забрала життя 14 осіб, було пошкодження колеса у вантажівки, через що вона виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з маршруткою. Про це повідомила поліція Рівненської області.

Зазначається, що для розслідування ДТП призначено групу слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших працівників. Проведено огляд місця події із залученням фахівців та експертів.

"Наразі розглядають такі версії: зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса; випуск на лінію транспортного засобу із технічною несправністю; неуважність водія, порушення правил дорожнього руху або ж інші обставини непереборної сили", - йдеться у повідомленні.

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В поліції поінформували, що наразі встановлено підприємства-власників транспортних засобів, із якими також проводять слідчі дії. Також вивчаються документи, на підставі яких транспортні засоби були випущені на лінію для здійснення перевезень.

"Призначено 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння. Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені факти порушення посадовими особами правил випуску ТЗ на лінію перевезення, буде надана правова оцінка і їхнім діям", - зазначили в поліції.

Трагедія на Рівненщині

Як повідомляв УНІАН, 6 липня на дорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів поблизу села Верхів на Рівненщині, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою Рівне-Хмельницький. Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. Вижила в автотрощі лише його 57-річна бабуся.

Рятувальниками, за допомогою спеціального обладнання, було деблоковано 7 загиблих осіб з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter та водія з під вантажного автомобіля.

Прокуратурою було досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу).

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