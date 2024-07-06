Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, які зіткнулися лоб в лоб.

У Рівненській області розпочато розслідування за фактом ДТП, у якій загинули 14 людей, в тому числі одна дитина.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу).

"За даними слідства, 6 липня на дорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів поблизу села Верхів, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою Рівне-Хмельницький. Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин борються лікарі", - розкрили деталі у Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що на даний час тривають необхідні слідчі дії, тіла всх загиблих вже ідентифіковано.

У ДСНС додали, що рятувальниками, за допомогою спеціального обладнання, було деблоковано 7 загиблих осіб з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter та водія з під вантажного автомобіля.

Також, рятувальники провели роботи з гасіння відсіку двигуна вантажного автомобіля та за допомогою важкої інженерної техніки ДСНС витягнули із кювету понівечені транспортні засоби.

ДТП на Рівненщині

Сьогодні вдень стало відомо, що у Рівненській області сталася ДТП за участю автоцистерни та пасажирського мікроавтобуса. У МВС повідомили, що на місці аварії загинули 14 людей, за життя ще однієї жінки борються лікарі.

На місце події відразу прибули рятувальники та поліцейські, які проводили пошукові роботи. "Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП", - зазначили тоді в МВС.

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